Последние оплоты ИГ*: в Сирии начался завершающий этап войны с террористами

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия и союзные ей силы перешли к завершающему этапу полномасштабной войны с террористической группировкой "Исламское государство"*, ведя ожесточенные бои за город Дейр-эз-Зор на севере страны.

За два последних года войны правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ* более 80% территории Сирии.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС, а после выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, правительственным войскам удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, тем самым вытесняя отряды террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

Цена вопроса

Провинция Дейр-эз-Зор имеет для Сирии важное экономическое значение, так как на ее территории добывалось около трети нефти и газа относительно объемов добычи всей страны.

Помимо этого Дейр-эз-Зор являлся одним из центров промышленности страны, так как здесь были построены крупнейшие государственные заводы. Вся промышленная зона была разобрана и вывезена в Турцию, по словам местных властей, еще до образования ИГ*, когда город был захвачен боевиками так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА).

На пути к Дейр-эз-Зору

После взятия Пальмиры и уничтожения крупнейшего оплота ИГ в провинции Хомс в городе Ас-Сухне армия САР начала продвигаться к Дейр-эз-Зору с юга от Пальмиры и запада со стороны провинции Ракка, таким образом создав две дороги жизни для города Дейр-эз-Зор.

Террористы, захватившие большую часть города и более половины территории одноименной провинции, с 2014 года готовили оборонительные сооружения, тоннели и окопы на случай наступления правительственных сил. На сегодняшний день ожесточенные бои идут на восточных окраинах города ежедневно в районе острова Сакер и поселения Мазлум.

Интересы США

Террористы продолжают стягивать к Дейр-эз-Зору наиболее боеспособные отряды из провинции Ракка и с территории Ирака через города Букемаль и Меядин.

Подходя к городу, боевики ИГ, по данным сирийской военной разведки, фактически без боя передают территории "Сирийским демократическим силам" (СДС, курдские формирования, поддерживаемые США).

Боевые отряды курдов, по неофициальным данным, уже заняли два крупнейших газовых поля на северо-востоке Дейр-эз-Зора. Под контроль сирийской армии перешло лишь одно нефтяное поле Ат-Тайем на юго-востоке.

Курдские формирования СДС при поддержке США по факту с момента своего образования занимались лишь вопросом освобождения Ракки, которая террористами была объявлена столицей в Сирии. По мнению сирийских властей, противодействие СДС и ИГ не более чем "театральная постановка".

Действия Запада в отношении ИГ* в Сирии

Международная коалиция во главе с США с начала своей операции в Сирии практически не выполнила ни одной поставленной задачи, в том числе западными силами и их союзниками занята лишь незначительная часть территории САР.

Параллельно с началом операции по освобождению сирийской Ракки все чаще стала появляться информация об эвакуации иностранных наёмников ИГ* вертолётами ВМФ США. В то время, как отряды СДС без сопротивления занимают те или иные территории в Сирии, согласно указаниям Вашингтона.

Однако говорить о прямом столкновении, по мнению сирийского политика и эксперта Слеймана Аль-Халиля, пока преждевременно.

"США и России ни к чему воевать напрямую, и поэтому союзные силы вряд ли дойдут до боестолкновений между собой. В этой ситуации может проще договорится", — поделился мнением с РИА Новости эксперт.

Самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии ежедневно уничтожают колонны террористов, идущих в направлении города, поддерживают с воздуха наступление наземных сил и уничтожают укрепления, огневые позиции и места скопления террористов.

Роль ВКС

По мнению местных властей, есть надежда, что Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден от ИГ в ближайшие недели. Командование армии пока своих оценок не дает.

Еще год назад террористическая группировка ИГ* контролировала помимо Дейр-эз-Зора часть территорий в провинциях Алеппо, Сувейда, Хомс, Дераа и Ракка.

Благодаря активной поддержке ВКС РФ, сирийской армии удалось вытеснить террористов из всех выше перечисленных провинций к иракской границе на небольшой отрезок территории в районе городов Меядин и Букемаль. Однако террористы, избегая полного уничтожения небольшими отрядами, пытаются рассеяться в сирийской пустыне, занимая маленькие брошенные деревни и укрываясь от ударов авиации в горных районах.

Проамериканские силы тем временем, получив поддержку коалиции, в первую очередь начали занимать поселения на севере Алеппо и Эль-Хасаке, дойдя в настоящий момент до крупных ресурсов Сирии в Дейр-эз-Зоре.

Курды, проживающие в провинции Эль-Хасаке и на севере провинции Алеппо, объявили о федерализации собственных территорий в обход согласия Дамаска и, возможно, по мнению экспертов, стараются занять как можно больше территорий, надеясь на поддержку своих покровителей.

Как только основные силы ИГ* будут уничтожены в Дейр-эз-Зоре, правительственные войска перейдут к локальным контртеррористическим операциям с целью выявления и ликвидации разрозненных малочисленных отрядов боевиков.

Каковы будут решения курдского вопроса, на сегодняшний день эксперты и официальные лица анализировать не берутся.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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