Центр по примирению рассказал о нормализации обстановки в Сирии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал о нормализации обстановки в САР, за сутки проведены три гуманитарных акции.

"За сутки подписаны соглашения с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в двух населенных пунктах – Кубейбат-Абу-эль-Худа и Загрин провинции Хама, о присоединении к режиму прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были проведены три гуманитарные акции: в городе Хан-эш-Ших (провинция Дамаск) жителям было выдано более четырех тонн продовольствия; в населенном пункте Телль-Шенайе (провинция Хомс) было доставлено населению 350 продовольственных пакетов массой две тонны; в населенном пункте Хмайма-Кебира (провинция Алеппо) роздано 1,8 тонны продуктов. Отмечается, что 102 жителя также получили медпомощь.

Также сообщается о восстановлении социально-значимых объектов инфраструктуры. Так, в населенном пункте Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра) модернизированы две из десяти водозаборных станций, что дополнительно обеспечило качественной питьевой водой 1200 жителей города. Кроме того, отремонтирован единственный медпункт в населенном пункте Джебаб (провинция Дамаск).

Центр по примирению сообщает, что в городе Хомс начаты ремонтно-восстановительные работы средней школы № 1 на 400 учеников, а в населенном пункте Адра (провинции Дамаск) в частично восстановленной фабрике начато производство пластмассовых изделий. На фабрике производятся пластиковые стулья для школ и больниц провинции; расширяется производство по изготовлению резервуаров для воды, устанавливаются станки по производству труб.

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