В Сирии совершил жесткую посадку американский конвертоплан, двое пострадали

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке конвертоплана США на базе в Сирии, сообщил телеканал Fox News cо ссылкой на источники.

По его данным, конвертоплан модели Osprey был полностью разрушен, однако травмы членов экипажа оказались несерьезными. Причины пока неизвестны.

Сотни десантников США ведут операции в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). США не заручились разрешением сирийских властей на операции в этой стране.

Как говорится в пресс-релизе коалиции, поступившем в РИА Новости, оба пострадавших были "быстро доставлены для медобследования". После осмотра их отпустили. Подчеркивается также, что "остальные члены экипажа и пассажиры не пострадали".

"Коалиция расследует причины инцидента", — говорится в сообщении.

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