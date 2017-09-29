ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 29 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Западные гуманитарные организации не оказали должной помощи жителями осажденного Дейр-эз-Зора, игнорируя гуманитарную катастрофу в городе, заявил в интервью РИА Новости губернатор сирийской провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра.

"Касаемо западных правозащитных организаций, к сожалению, их роль (в оказании помощи) была очень незначительна. Мы заметили, что несмотря на сильную блокаду Дейр-эз-Зора, в которой находились женщины и дети, международные организации не проявляли озабоченности по данному вопросу и игнорировали (его) со своей стороны", — сказал Мохаммед ас-Самра.

По словам губернатора, западные организации проявляли больше внимания к сообщениям об окружение террористов в том или ном месте, а не к проблеме осажденных детей и женщин в Дейр-эз-Зоре, население которого во время осады превышало 80 тысяч человек.

Находясь около трех с половиной лет в окружении террористической группировки ИГ*, жители Дейр-эз-Зора могли получать помощь лишь по воздуху. Несколько раз в день часть продовольствия доставлялось вертолетами сирийских ВВС из города Камышли. Российская сторона со своей стороны сбрасывала гуманитарную помощь городу, используя парашютные системы. Следом за РФ городу начали сбрасывать продовольствие и медикаменты по линии ООН.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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