ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 29 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Западные гуманитарные организации не оказали должной помощи жителями осажденного Дейр-эз-Зора, игнорируя гуманитарную катастрофу в городе, заявил в интервью РИА Новости губернатор сирийской провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра.
По словам губернатора, западные организации проявляли больше внимания к сообщениям об окружение террористов в том или ном месте, а не к проблеме осажденных детей и женщин в Дейр-эз-Зоре, население которого во время осады превышало 80 тысяч человек.
Находясь около трех с половиной лет в окружении террористической группировки ИГ*, жители Дейр-эз-Зора могли получать помощь лишь по воздуху. Несколько раз в день часть продовольствия доставлялось вертолетами сирийских ВВС из города Камышли. Российская сторона со своей стороны сбрасывала гуманитарную помощь городу, используя парашютные системы. Следом за РФ городу начали сбрасывать продовольствие и медикаменты по линии ООН.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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