Путин обсудил с Советом безопасности положение в Дейр-эз-Зоре

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пятничного оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил положение в сирийском Дейр-эз-Зоре с учетом своих переговоров в Анкаре, также обсуждались социально-экономическое положение России и нарастающее давление на российские СМИ за рубежом, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня, только что, Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Присутствовали Валентина Матвиенко — председатель Совета Федерации, Вячеслав Володин — председатель Госдумы, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза (Николай) Патрушев, министр внутренних дел (Владимир) Колокольцев и Сергей Нарышкин — директор СВР", — сказал Песков.

Он уточнил, что в ходе совещания обсуждались "текущие внутрироссийские вопросы, связанные с социально-экономическим развитием, было детальное обсуждение сирийской проблематики, особенно положение дел вокруг Дейр-эз-Зора, в том числе с учетом вчерашних переговоров (президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом — ред.) в Анкаре".

"Затрагивалась также в ходе совещания тема по продолжающемуся и порой нарастающему давлению на российские СМИ в некоторых странах за рубежом. Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ", — уточнил пресс-секретарь президента.

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