Режим прекращения огня в Сирии не касается ИГ* и "ан-Нусры"*, заявили в МИД

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская сторона констатирует, что режим прекращения огня и деэскалация в Сирии не касаются запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, борьба с ними будет продолжена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.
"Решительная борьба с ними будет продолжена до полного очищения Сирии от террористической скверны", — заключил он.
Полностью интервью замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова читайте на сайте www.ria.ru в 11.00.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>