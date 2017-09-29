Режим прекращения огня в Сирии не касается ИГ* и "ан-Нусры"*, заявили в МИД

На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре. Архивное фото

На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская сторона констатирует, что режим прекращения огня и деэскалация в Сирии не касаются запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, борьба с ними будет продолжена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он подчеркнул, что "режим прекращения огня и процессы деэскалации ни в коей мере не касаются таких группировок, как ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им отрядов террористов".

"Решительная борьба с ними будет продолжена до полного очищения Сирии от террористической скверны", — заключил он.

Полностью интервью замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова читайте на сайте www.ria.ru в 11.00.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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