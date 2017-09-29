МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях: Хомс — четыре, Дамаск — два, Алеппо — три, Деръа — один, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Дамаск — два, Идлиб — три, Латакия — одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции: в населенном пункте Телль-Шенайе провинции Хомс местному населению выданы продовольственные наборы весом две тонны, в населенном пункте Хмайма-Кебира провинции Алеппо местному населению выданы продовольственные наборы весом 1,9 тонны; в населенном пункте Хан-Эш-Ших провинции Дамаск местному населению выданы продовольственные набор общим весом 4,2 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 100 местным жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Кубейбат-Абу-эль-Худа и Загрин провинции Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 239. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористическая организация, запрещена в РФ