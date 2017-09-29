В МИД рассказали, от чего зависит численность российских войск в Сирии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Численность военнослужащих из РФ в Сирии будет определяться в зависимости от боевых задач по борьбе с террористами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он заметил, что режим прекращения огня и процессы деэскалации ни в коей мере не касаются таких группировок, как "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им отрядов террористов. Он уверен, что "решительная борьба с ними будет продолжена до полного очищения Сирии от террористической скверны".

Сыромолотов уверен, что "нельзя останавливаться на полпути, поэтому российские военнослужащие будут и далее оказывать содействие сирийской армии в уничтожении террористов".

"Соответственно, вопросы качественного и количественного состава группировки российских войск в Сирии будут и далее определяться поставленными перед нашими военными боевыми задачами", — заключил он.

Полностью интервью замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова читайте на сайте ria.ru в 11. 00.

*Террористическая организация, запрещена в России

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