ИГ* и другие группировки до сих пор получают помощь извне, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "Исламское государство"* и другие террористические группировки продолжают получать внешнюю финансовую и техническую поддержку, несмотря на предпринимаемые ООН меры, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

"Безусловно, самая насущная в этом плане задача мирового сообщества сегодня – покончить с ИГИЛ* и другими признанными ООН террористическими организациями, включая ту же "Джебхат ан-Нусру"*, под какими бы новыми "брендами" эта преемница "Аль-Каиды"* ни скрывалась. И дело, кстати, не только в неких собственных ресурсах этого пресловутого "террористического интернационала", — считает он.

"К сожалению, несмотря на предпринимаемые ООН меры, мы продолжаем наблюдать внешнюю финансовую и материально-техническую подпитку ИГИЛ* и, может быть, в еще большей степени, других из перечисленных тергруппировок", — заметил замглавы МИД России.

По его словам, не прекращаются поставки террористам оружия, боеприпасов, амуниции, военной техники, "не говоря уже о регулярном политическом прикрытии террористов и экстремистов, использовании проблематики антитеррора для реализации циничных политических и геополитических целей".

"Иначе как игиловцы могли бы на протяжении стольких лет противостоять регулярным вооруженным силам нескольких государств?" — отметил он, добавив, что российская сторона все эти факты "тщательно фиксирует".

*Террористическая организация, запрещенная в России.