МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "Исламское государство"* и другие террористические группировки продолжают получать внешнюю финансовую и техническую поддержку, несмотря на предпринимаемые ООН меры, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.
"К сожалению, несмотря на предпринимаемые ООН меры, мы продолжаем наблюдать внешнюю финансовую и материально-техническую подпитку ИГИЛ* и, может быть, в еще большей степени, других из перечисленных тергруппировок", — заметил замглавы МИД России.
"Иначе как игиловцы могли бы на протяжении стольких лет противостоять регулярным вооруженным силам нескольких государств?" — отметил он, добавив, что российская сторона все эти факты "тщательно фиксирует".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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