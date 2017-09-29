Россия заранее сообщила США о границах операции против ИГ* в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Командование группировкой РФ в Сирии по существующему каналу связи заранее объявило американским партнерам о границах проведения боевой операции против ИГ* в Дейр-эз-Зоре, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Отвечая на вопрос о сохранении контактов России и США по Сирии, он указал, что "продолжается рабочее и экспертное взаимодействие и на международных площадках, где рассматривается вопрос сирийского урегулирования, включая женевский процесс".

"Диалог поддерживается на уровне военных специалистов. В частности, командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заранее объявило американским партнерам о границах проведения боевой операции против ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре", — добавил замглавы МИД России. Он напомнил, что "с августа этого года в Аммане также действует трехсторонний мониторинговый центр Россия-США-Иордания по вопросам функционирования южной зоны деэскалации на юге Сирии".

*Террористическая организация, запрещенная в России.