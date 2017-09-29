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Война в Сирии
Война в Сирии

Жители Хомса покидают подконтрольные боевикам районы

09:2429.09.2017
(обновлено: 09:29 29.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинОткрытие трассы Хомс-Хама в СирииОткрытие трассы Хомс-Хама в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДЕЙР-ЭЛЬ-ФАРДИС (Сирия), 29 сен — РИА Новости. Более 60 жителей уже вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в провинции Хомс, покинув подконтрольные боевикам районы, сообщил журналистам ответственный за процесс примирения в этом поселке Абдул Гани Дауль.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Сирии более 800 боевиков перешли на сторону правительственных войск
Многие из них под давлением террористов были вынуждены принимать участие в незаконных вооруженных формированиях, но будут амнистированы благодаря правительственной программе "нормализации статуса населения", которая развернута при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

"В этот поселок вернулось около 60 человек. Ожидается переход еще 100 жителей. Когда пришла армия, они перешли в другой район. Многим в дальнейшем пришлось принимать участие в боевых действиях под давлением боевиков. Когда появилась возможность, они сразу вернулись сюда", — сказал Абдул Гани Дауль.

По его словам, крупная группа ждет начала процесса нормализации на севере провинции Хомс и выбирает подходящий момент для перехода.

Цена свободы

Военная операция в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© Фото : SANA
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Боевики выставили усиленные блок-посты на дорогах и превратили переход в прибыльный бизнес, говорят местные жители.

"Сначала боевики не пускали нас домой. Потом они открыли переход, но стали брать с каждого по 200-300 долларов. Мы пришли через Аль-Растан. На переходе взяли по 250 долларов с человека", — рассказал недавно вернувшийся житель Дейр-эль-Фардиса Мухаммад Джамаа Исмаил. По его словам, такую сумму в провинции Хомс приходится копить почти год.

По данным сирийских военных, недавно боевики увеличили стоимость перехода до 400 долларов.

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© RT
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Процесс нормализации статуса

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники незаконных вооруженных формирований, принявшие решение пройти процесс нормализации, заполняют заявление, в котором указывают полное имя, личные данные и прилагают к нему ксерокопию паспорта. Об этом рассказал представитель ЦПВС полковник Геннадий Константинов. "В каждом населенном пункте назначены представители администрации, которые отвечают за процесс. Все документы и списки проверяет военная разведка", — уточнил он.

Полиция и местные органы власти аккумулируют документы участников процесса нормализации и отправляют в Дамаск. Проверка длится около месяца. "Те, кто повинен или причастен к совершению военных преступлений, будут преданы суду. А документы тех, кто не участвовал в военных преступлениях, в течение четырех недель отправляются в Дамаск", — рассказал представитель ЦПВС.

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© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Президентские гарантии

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© AFP 2017 / Rami Al-Sayed
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В соответствии с указом президента Сирии Башара Асада, все жители подконтрольных боевикам районов могут пройти процесс нормализации статуса населения, в том числе и те, кто принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Нормализовать статус можно лишь один раз. После данной процедуры гражданин Сирии получает возможность начать жизнь "с чистого листа". При этом он обязуется не принимать участие в банд-формированиях в обмен на гарантированную президентом амнистию.

Для контроля данного процесса в Дамаске создана комиссия по примирению, деятельность которой президент Сирии курирует лично. На сегодняшний день более 20 тысяч граждан страны стали участниками данного процесса.

"Президент дает гарантию, что любой человек, который решит добровольно сдать оружие, нормализовать свой статус, будет амнистирован", — заявил представитель комиссии по примирению Мазен Хамиди, выступая перед жителями Дейр-эль-Фардиса.

"С первых дней конфликта оружие присутствовало в нашей жизни, и все граждане в той или иной степени причастны к боевым действиям. Но ни один человек не перестал быть гражданином Сирии, и мы рады приветствовать всех тех, кто хочет вернуться к мирной жизни", — подчеркнул он.

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© RT
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Участники процесса из Дейр-эль-Фардиса

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Более тысячи боевиков перешли на сторону сирийской армии
По словам недавно вернувшихся жителей Дейр-эль-Фардиса, почти все они не по своей воле попали в "Ахрар-аш-Шам" — одну из крупнейших группировок в регионе.

"Боевики вынудили нас переехать в район Аль-Хури. Там они заставляли нас работать на них, воевать. Обращались с нами очень плохо. Жили впроголодь. Хлеб там стоит 200 лир (сирийских фунтов) за лепешку, в десять раз дороже, чем здесь. А денег у нас не было: работы на той стороне почти нет", — рассказал местный житель Амер Хасан Мухаммад.

"Как только появилась возможность, мы сбежали от боевиков. Надеюсь, после нормализации статуса я вернусь к мирной жизни и смогу свободно передвигаться по стране", — добавил он.

При этом группировку покидают и активные участники боевых действий. "Я воевал на переднем крае. Был ранен, и полевой командир дал мне месячный отпуск, чтобы навестить родителей в Дейр-эль-Фардисе. Я решил остаться дома", — сообщил Халед Радван Таркави, вернувшийся в поселок несколько месяцев назад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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