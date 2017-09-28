Побег в "халифат": мать четыре года ищет дочь, сбежавшую в Сирию

ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости, Комета Тепсаева. "Залины нигде нет!" Эта фраза, сказанная младшей дочерью в трубку телефона, в один миг перевернула жизнь Петимат Саламовой. С того дня — уже четвертый год — она не прекращает попытки вернуть домой дочь с внуками, уехавшую вслед за мужем в Сирию. Вся жизнь сосредоточена на телефоне, который стал единственным источником информации. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, женщина с небывалым упорством и энергией ищет дочь, собрала вокруг себя десятки таких же, как она, со всей России. Создала группу в мессенджере WhatsApp, в которой уже 129 женщин и каждый день добавляются новые. Матери обмениваются информацией, делятся своими тревогами. Они стали почти семьей, которых объединила чужая и далекая война на Ближнем Востоке.
Мечты дочери
Они кричала: "мама, приезжай…"
"Она мне позвонила, плакала и кричала в трубку: "Мама, приезжай", я сразу помчалась к дочери. Я не разобрала ее слов по телефону, она произносила имя мужа и я почему-то подумала, что он женился во второй раз", — рассказывает Петимат. В доме дочери творилось невообразимое: отец Ислама кричал, дочь была в истерике, ребенок плакал, мать металась по дому.
После этого она уже не сомневалась в правильности своего решения забрать дочь в родительский дом, тут же собрала вещи ее и внука и вернулась с ними домой. Под материнской опекой Залина успокоилась, сосредоточившись на воспитании сына.
Побег
Петимат все чаще начала замечать, что глаза у дочери заплаканные. Однажды Залина призналась: муж зовет ее к себе, выходит на связь, присылает посредников, которые уговаривают ее ехать к нему, в "халифат".
"Я сразу сказала: "Ни за что!". Она меня успокоила, что не собирается этого делать, напомнив при этом, что у нее нет даже загранпаспорта", — говорит мать. Петимат поверила дочери, поскольку Залина никогда не выезжала за пределы Чечни. То, что она предпримет поездку в незнакомую страну, казалось за гранью возможного.
"Она попросила меня взять ее с собой, но я обещала сделать это в другой раз. Всю дорогу у меня была какая-то странная тревога. Доехав до Сочи, я тут же тронулась в обратный путь. Когда уже подъезжала к дому, мне позвонила младшая дочь и сказала: "Залины нигде нет". У меня все внутри оборвалось", — вспоминает Петимат.
Крик о помощи
Она не стала тянуть, скрывать, как это делали многие, информацию о том, что дочь, возможно, уехала в Сирию. Сразу побежала в полицию с просьбой найти и остановить Залину. Обратилась в миграционную службу, где выяснилось, что на имя Залины и ее сына Асхаба выданы загранпаспорта. Тут уже все сомнения развеялись — дочь уехала к мужу.
"Я стучалась во все правоохранительные органы, умоляла найти, задержать ее на границе, чтобы она не успела покинуть страну. Но вместо поисков "по горячим следам" сотрудники правоохранительных органов искали ее почему-то у меня в доме. Через несколько дней я потеряла надежду на скорое возвращение, время было упущено", — с сожалением говорит Петимат.
Через месяц дочь вышла на связь и сказала, что находится в Сирии, на территории, подконтрольной "Исламскому государству". Просила прощения, говорила, что была вынуждена пойти на такой шаг.
Поездка в ИГ*
Залина периодически звонила матери. Петимат держала обиду за поступок дочери и сначала отказывалась от общения, но со временем материнское сердце растаяло. Через год после отъезда дочери Петимат, собрав всю информацию о месте нахождения дочери, выехала к ней с твердым намерением вернуть ее любой ценой.
"Прилетела в Турцию, там меня встретили и без проблем переправили через границу в Сирию. На границе у игиловцев был перевалочный пункт, где были десятки молодых женщин с детьми, ожидающих отправки к мужьям. Когда собиралась большая группа, их перевозили через границу. Все было очень организованно", — рассказывает Петимат.
Дочь жила с мужем в одной из квартир многоэтажного дома, где не было ни света, ни отопления. Муж ни на минуту не оставлял тещу наедине с дочерью.
На просьбу отпустить домой дочь или хотя бы сына, Ислам ответил категорическим отказом. Петимат вернулась в Чечню одна, но уверенная, что сможет спасти дочь. Задача казалась выполнимой, поскольку она уже знала, где ее искать.
Ирак
Через некоторое время муж перевез семью в иракский Мосул, там Залина родила второго ребенка — дочь Софию, а еще через год, в 2016 — сына Яхью. Но об этом мать узнала уже позже — связь с ней оборвалась.
"Я искала номера людей, которые там находились, звонила им, спрашивала о судьбе дочери, видел ли ее кто-нибудь. В апреле 2017 года Залина вышла на связь, сказала, что находится в Мосуле, муж погиб месяц назад, что у нее нет связи и выхода в интернет. Обещала все рассказать, как только у нее появится средство связи. Она говорила с чужого телефона, голос был напряженный, я поняла, что она не может говорить свободно", — рассказывает Петимат.
Единственное утешение в перерывах между поисками — это украшение комнаты для дочери и внуков. Шкафы в комнатах, которые она подготовила для них, полны одежды и игрушек. Мысль о том, что они когда-то вернутся и смогут этим всем воспользоваться, придает ей силы идти дальше, не опускать руки. "Она вернется, я знаю, Всевышний услышит мои молитвы",- твердит Петимат.
Возвращение детей
На днях Петимат в Москве вместе с другими женщинами, объединенными общей целью, встречалась с послом Ирака в России Хайдаром Хади. По ее словам, посол пообещал полное содействие со стороны иракских властей в поиске и возвращении российских детей домой. Встреча была организована при содействии члена СПЧ при главе Чечни Хеды Саратовой и сенатора, представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африке Зияда Сабсаби.
В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала. Впоследствии еще три рейса из Ирака в Грозный привезли из зоны войны четырех женщины и 15 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана.
База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти треть из них — младше трех лет.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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