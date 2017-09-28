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Война в Сирии
Война в Сирии

Побег в "халифат": мать четыре года ищет дочь, сбежавшую в Сирию

23:0328.09.2017
(обновлено: 23:10 28.09.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПетимат Саламова. Архивное фотоПетимат Саламова. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев

ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости, Комета Тепсаева. "Залины нигде нет!" Эта фраза, сказанная младшей дочерью в трубку телефона, в один миг перевернула жизнь Петимат Саламовой. С того дня — уже четвертый год — она не прекращает попытки вернуть домой дочь с внуками, уехавшую вслед за мужем в Сирию. Вся жизнь сосредоточена на телефоне, который стал единственным источником информации. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, женщина с небывалым упорством и энергией ищет дочь, собрала вокруг себя десятки таких же, как она, со всей России. Создала группу в мессенджере WhatsApp, в которой уже 129 женщин и каждый день добавляются новые. Матери обмениваются информацией, делятся своими тревогами. Они стали почти семьей, которых объединила чужая и далекая война на Ближнем Востоке.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевЖенщины, ищущие своих родственников, Фатима Атагаева и Петимат Саламова
© РИА Новости / Саид Царнаев
Женщины, ищущие своих родственников, Фатима Атагаева и Петимат Саламова

Мечты дочери

Улица в городе Эль-Баб, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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"Она мечтала стать журналисткой, побеждала в журналистских конкурсах, в школе училась отлично, всегда получала грамоты. Это была моя душа, мой свет, никогда не обижалась, больше всех была привязана ко мне", — вспоминает Петимат, пытаясь успокоиться из-за нахлынувших слез. Мечта о журналистике так и осталась мечтой. После школы Залина вышла замуж за Гаджиева Ислама, жителя Грозного, который был ненамного старше нее. Он работал в одном из салонов по ремонту телефонов, друзья и знакомые любили и уважали Ислама за простоту и отзывчивость. Через год, в 2013 году, у них родился первенец — Асхаб. Спустя неделю Ислам уехал в Турцию, родным и жене сказал, что едет на отдых.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевЖенщины, ищущие своих родственников, Петимат Саламова и Фатима Атагаева
© РИА Новости / Саид Царнаев
Женщины, ищущие своих родственников, Петимат Саламова и Фатима Атагаева

Они кричала: "мама, приезжай…"

"Она мне позвонила, плакала и кричала в трубку: "Мама, приезжай", я сразу помчалась к дочери. Я не разобрала ее слов по телефону, она произносила имя мужа и я почему-то подумала, что он женился во второй раз", — рассказывает Петимат. В доме дочери творилось невообразимое: отец Ислама кричал, дочь была в истерике, ребенок плакал, мать металась по дому.

Женщина, покинувшая иракский Мосул. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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"Я сходу заявила, что не оставлю дочь ни одну минуту в доме, в котором она не нужна, предполагая женитьбу зятя. Когда мне сказали, что Ислам уехал в Сирию, даже не поняла, зачем. Мы тогда понятия не имели, что такое ИГИЛ* и война в Сирии", — рассказывает женщина.

После этого она уже не сомневалась в правильности своего решения забрать дочь в родительский дом, тут же собрала вещи ее и внука и вернулась с ними домой. Под материнской опекой Залина успокоилась, сосредоточившись на воспитании сына.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевЖенщины, ищущие своих родственников, Фатима Атагаева и Петимат Саламова
© РИА Новости / Саид Царнаев
Женщины, ищущие своих родственников, Фатима Атагаева и Петимат Саламова

Побег

Петимат все чаще начала замечать, что глаза у дочери заплаканные. Однажды Залина призналась: муж зовет ее к себе, выходит на связь, присылает посредников, которые уговаривают ее ехать к нему, в "халифат".

"Я сразу сказала: "Ни за что!". Она меня успокоила, что не собирается этого делать, напомнив при этом, что у нее нет даже загранпаспорта", — говорит мать. Петимат поверила дочери, поскольку Залина никогда не выезжала за пределы Чечни. То, что она предпримет поездку в незнакомую страну, казалось за гранью возможного.

Мохамед Ахмад из Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Петимат до сих пор не может простить себе ту поездку на море, куда она ежегодно выезжала на лечение.

"Она попросила меня взять ее с собой, но я обещала сделать это в другой раз. Всю дорогу у меня была какая-то странная тревога. Доехав до Сочи, я тут же тронулась в обратный путь. Когда уже подъезжала к дому, мне позвонила младшая дочь и сказала: "Залины нигде нет". У меня все внутри оборвалось", — вспоминает Петимат.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевФатима Атагаева
© РИА Новости / Саид Царнаев
Фатима Атагаева

Крик о помощи

Она не стала тянуть, скрывать, как это делали многие, информацию о том, что дочь, возможно, уехала в Сирию. Сразу побежала в полицию с просьбой найти и остановить Залину. Обратилась в миграционную службу, где выяснилось, что на имя Залины и ее сына Асхаба выданы загранпаспорта. Тут уже все сомнения развеялись — дочь уехала к мужу.

"Я стучалась во все правоохранительные органы, умоляла найти, задержать ее на границе, чтобы она не успела покинуть страну. Но вместо поисков "по горячим следам" сотрудники правоохранительных органов искали ее почему-то у меня в доме. Через несколько дней я потеряла надежду на скорое возвращение, время было упущено", — с сожалением говорит Петимат.

Через месяц дочь вышла на связь и сказала, что находится в Сирии, на территории, подконтрольной "Исламскому государству". Просила прощения, говорила, что была вынуждена пойти на такой шаг.

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© RT
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Поездка в ИГ*

Залина периодически звонила матери. Петимат держала обиду за поступок дочери и сначала отказывалась от общения, но со временем материнское сердце растаяло. Через год после отъезда дочери Петимат, собрав всю информацию о месте нахождения дочери, выехала к ней с твердым намерением вернуть ее любой ценой.

"Прилетела в Турцию, там меня встретили и без проблем переправили через границу в Сирию. На границе у игиловцев был перевалочный пункт, где были десятки молодых женщин с детьми, ожидающих отправки к мужьям. Когда собиралась большая группа, их перевозили через границу. Все было очень организованно", — рассказывает Петимат.

Дочь жила с мужем в одной из квартир многоэтажного дома, где не было ни света, ни отопления. Муж ни на минуту не оставлял тещу наедине с дочерью.

Ирина Ассаф и ее муж Ибрагим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Когда мне удалось поговорить с дочерью, она сразу сказала, что хочет вернуться домой, просила уговорить мужа и забрать хотя бы двухлетнего сына. Успела украдкой передать мне свой российский паспорт и сказала, что свидетельство о рождении сына оставила дома, в надежде, что пограничники не пропустят ее. В то время она была уже беременна", — говорит Петимат.

На просьбу отпустить домой дочь или хотя бы сына, Ислам ответил категорическим отказом. Петимат вернулась в Чечню одна, но уверенная, что сможет спасти дочь. Задача казалась выполнимой, поскольку она уже знала, где ее искать.

Ирак

Через некоторое время муж перевез семью в иракский Мосул, там Залина родила второго ребенка — дочь Софию, а еще через год, в 2016 — сына Яхью. Но об этом мать узнала уже позже — связь с ней оборвалась.

"Я искала номера людей, которые там находились, звонила им, спрашивала о судьбе дочери, видел ли ее кто-нибудь. В апреле 2017 года Залина вышла на связь, сказала, что находится в Мосуле, муж погиб месяц назад, что у нее нет связи и выхода в интернет. Обещала все рассказать, как только у нее появится средство связи. Она говорила с чужого телефона, голос был напряженный, я поняла, что она не может говорить свободно", — рассказывает Петимат.

Дети играют на сожженных автомобилях в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Тетя трехлетнего мальчика рассказала, как возвращала племянника из Ирака
Это был последний разговор с дочерью. После этого она пропала, и мать до сих пор не знает, что с ней. Информация противоречивая, один раз был звонок от незнакомого человека, который сказал, что ее дочь погибла, но когда она начала требовать доказательств, информатор исчез. Последняя весть о судьбе дочери, которую получила Петимат из нескольких разных источников, — что Залина находится в плену у иранцев. Петимат говорит, что найдет ее в любом уголке света, "лишь бы была жива", и продолжает рассылать фото дочери и внуков, без устали стучится во все двери.

Единственное утешение в перерывах между поисками — это украшение комнаты для дочери и внуков. Шкафы в комнатах, которые она подготовила для них, полны одежды и игрушек. Мысль о том, что они когда-то вернутся и смогут этим всем воспользоваться, придает ей силы идти дальше, не опускать руки. "Она вернется, я знаю, Всевышний услышит мои молитвы",- твердит Петимат.

Возвращение детей

На днях Петимат в Москве вместе с другими женщинами, объединенными общей целью, встречалась с послом Ирака в России Хайдаром Хади. По ее словам, посол пообещал полное содействие со стороны иракских властей в поиске и возвращении российских детей домой. Встреча была организована при содействии члена СПЧ при главе Чечни Хеды Саратовой и сенатора, представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африке Зияда Сабсаби.

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна. Архивное фото
© AFP 2017 / Louai Beshara
Кадыров выступил за создание безопасных коридоров в Ираке и Сирии
Глава Чечни в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала. Впоследствии еще три рейса из Ирака в Грозный привезли из зоны войны четырех женщины и 15 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана.

База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти треть из них — младше трех лет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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