МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт назвал беспочвенными обвинения в причастности США к гибели генерала Валерия Асапова в Сирии.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*.

"На этой неделе появилась информация о том, что Россия обвиняет США в гибели российского генерала (Валерия Асапова – ред.) На это я, во-первых, хотел бы выразить свои соболезнования его семье. Ужасно, когда солдаты погибают. Но заявления о том, что мы несем ответственность за то, что произошло, абсолютно беспочвенны. Они не имеют никакого отношения к реальности. Они неверны. И в Вашингтоне об этом уже четко заявили", — сказал завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".

"Откровенно говоря, подобные обвинения заставляют нас усомниться в том, что Россия хочет сотрудничать с нами в Сирии. А хороший пример такого взаимодействия есть – на юге страны близ границы с Иорданией, где была создана первая зона деэскалации. Но если Россия хочет сотрудничать с нами, к чему все эти беспочвенные обвинения и подозрения?" — добавил дипломат.

*Запрещенная в России террористическая организация

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