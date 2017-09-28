Минобороны опровергло информацию о потерях в Сирии

ХМЕЙМИМ, 28 сен — РИА Новости. Информация о захвате в плен российских военнослужащих боевиками "Исламского государства"* в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, заявил представитель Минобороны.

Сообщения о том, что террористы ИГ* взяли в плен российских военных, ранее появилась в СМИ.

"Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС России в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", — заявил представитель Минобороны.

Район Дейр-эз-Зора за последний месяц превратился в арену ожесточенных боев. В начале сентября сирийская армия при поддержке российских ВКС прорвала трехлетнюю блокаду города террористами ИГ*, форсировала реку Евфрат и выбила боевиков из нескольких населенных пунктов.

* Запрещенная в России террористическая организация