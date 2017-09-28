Путин и Эрдоган обсудят координацию в зонах деэскалации в Сирии

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Основное внимание в ходе предстоящей беседы президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будет уделено ситуации в Сирии, вопросам координации действий двух стран, прежде всего в зонах деэскалации САР, говорится в материалах к встрече Путина с Эрдоганом в Анкаре.

"Как ожидается, основное внимание в ходе предстоящей беседы будет уделено ситуации в Сирии, вопросам координации действий двух стран, прежде всего в недавно организованных зонах деэскалации…" — говорится в материалах.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отправится с рабочим визитом в столицу Турции Анкару, где проведет рабочую встречу с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры двух государств продолжат обмен мнениями по повестке дня.

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