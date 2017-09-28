Российская авиация сорвала операцию террористов в Идлибе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российским ВКС удалось сорвать операцию боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии. Они пытались вызволить террористов из "Акербатского котла" в восточной Хаме.

"Задействованные в ней силы террористов уничтожены", — сказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация неделю наносила удары в провинции Идлиб. Целями были техника, резервы и скопления боевиков.

При этом он опроверг информацию о том, что 150 мирных жителей провинции Идлиб погибли из-за ударов ВКС. Конашенков отметил, что сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается Рейтер, сообщая о якобы жертвах мирного населения, — это те же "Белые каски".

"Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации — манипуляция для дилетантов", — сказал представитель Минобороны.

Он также рассказал, что российские самолеты не наносят ударов по жилым кварталам, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

По его словам, цели ВКС — это базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов. Информация о точном местонахождении выявляется с помощью беспилотников и обязательно подтверждается по другим каналам.

Днем ранее Конашенков сообщил, что точечный ракетный удар ВКС по террористам "Джебхат ан-Нусры"* южнее Идлиба уничтожил пять ее главарей.

Погибли начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 боевика.

Также ВКС уничтожили склады с боеприпасами и технику террористов. Конашенков подчеркнул, что решение об ударе приняли только после того, как стало точно известно, где находятся террористов. Информацию проверили по нескольким каналам.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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