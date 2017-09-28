В осажденных районах Сирии вдвое сократилось число проживающих людей

ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество людей, живущих в осажденных и труднодоступных районах в Сирии, сократилось с начала года с 900 тысяч до 420 тысяч человек, заявил журналистам советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Мы сейчас можем добраться с гуманитарной помощью до 7-9 миллионов человек ежемесячно. Количество человек, которые проживают в осажденных и труднодоступных населенных пунктах в Сирии, также значительно сократилось. В начале года их было 900 тысяч человек, к настоящему времени их стало 420 тысяч человек", — сказал он.

Эгеланн подчеркнул, что ООН рассчитывает, что трехсторонний механизм по гуманитарным вопросам при участии России и Сирии "поможет нам получить больше доступа к осажденным и труднодоступным районам" на границе боевых действий.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого стали более 200 тысяч человек. Урегулирование ситуации в САР обсуждается на площадках Женевы и Астаны.