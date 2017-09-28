В Минобороны опровергают информацию о гибели мирных жителей в Идлибе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опровергает сообщения о гибели 150 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб в результате ударов российских самолетов, сообщил официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее агентство Рейтер сообщило о гибели более 150 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб за последнюю неделю якобы в результате бомбардировок, совершенных российскими и сирийскими правительственными силами.

"Сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается британское агентство Рейтер, сообщая о якобы жертвах мирного населения, — это всё те же "Белые каски". Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации — манипуляция для дилетантов", — сказал Конашенков.