ВКС России не наносят удары по жилым кварталам в населенных пунктах Сирии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самолеты ВКС РФ не наносят в Сирии удары по жилым кварталам в населенных пунктах, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Самолеты ВКС России, во избежание жертв среди мирного населения, не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов", — подчеркнул он.

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