В России назвали обвинения в применении Дамаском химоружия беспочвенными

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Реальных доказательств применения Дамаском химоружия нет, обвинения на этот счет беспочвенны, заявил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению РФ Георгий Каламанов.

Ранее Human Rights Watch опубликовало доклад, в котором утверждается, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне 4 апреля, используя бомбу советского производства KhAB-250 (ХАБ/ХБ).

"В отношении Сирии отвечу коротко – российская делегация не раз озвучивала свою позицию на официальных заседаниях руководящих органов ОЗХО, которая сводится к тому, что реальных доказательств о применении сирийскими властями химоружия нет. Соответственно, все обвинения беспочвенны", — сказал Каламанов.

В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов.

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