В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
В бюллетене также сообщается, что за сутки были проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Эт-Тайиба провинции Деръа местным жителям выдали 126 тонны гуманитарной помощи, а в населенном пункте Дейр-эз-Зор местные жители получили 192 тонны помощи.
За сутки было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия, их количество выросло до 2237. Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся формирований не изменилось и составляет 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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