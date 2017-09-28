В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хомс – шесть, Дамаск – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Идлиб – два, Хомс – одно, Дамаск – одно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В бюллетене также сообщается, что за сутки были проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Эт-Тайиба провинции Деръа местным жителям выдали 126 тонны гуманитарной помощи, а в населенном пункте Дейр-эз-Зор местные жители получили 192 тонны помощи.

За сутки было подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия, их количество выросло до 2237. Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся формирований не изменилось и составляет 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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