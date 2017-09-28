ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 28 сен — РИА Новости. Свет горит уже практически во всех корпусах государственной больницы имени Асада. Но два последних этажа главного здания, изъеденные пулями и крупными снарядами, до сих пор напоминают о событиях мая 2016 года.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* 14 мая 2016 года захватили главную больницу города. Оперирующий врач Махмуд рассказал корреспонденту РИА Новости подробности тех драматических дней.

Плохие условия

Больница имени Асада как во все дни осады, так и сейчас является единственным местом в Дейр-эз-Зоре, где есть минимальные возможности оказывать помощь мирному населению.

У въезда в отделение скорой помощи на асфальте — свежие следы от разрывов минометных снарядов. Еще две недели назад боевики целенаправленно обстреливали территорию медучреждения.

До снятия блокады людей здесь было немного, из персонала всего два врача и медсестры.

Многие больные не могли попросту добраться до скорой, также не было и связи, чтобы позвать на помощь. В городе отсутствовал транспорт, а машины вдоль улиц и сейчас стоят под толстым слоем пыли в ожидании дефицитного бензина.

В день нападения здесь находились до шестидесяти человек. Доктор Махмуд, дежуривший до утра в момент захвата, первым увидел вооруженных людей с длинными волосами и бородами без усов. Террористы пробирались уже по внутреннему двору главного здания, бледного солнечного света хватило хирургу для понимания последующего развития крайне трагических событий.

Утро

"Не было еще шести утра, когда началась сильная перестрелка. Мы к автоматным очередям привыкшие, фронт проходил тут рядом в районе кладбищ, и поэтому никто не обратил внимания. Я хотел выйти забрать кое-какие вещи с заднего крыльца и увидел их", — вспоминает врач, не спеша проходя с гостем вдоль оживленных коридоров больницы.

Сейчас здесь людей не меньше, чем в любой другой городской лечебнице. Люди с уставшими лицами и потерянными взглядами бегают с бумагами и снимками из кабинета в кабинет.

"Вот у этой лестницы я встретился с одним из террористов лицом к лицу, и он направил на меня автомат. До этого момента я успел связаться с полицией и предупредить о захвате. Мы вообще не знали, что происходит, и казалось, что город пал и это конец", — продолжает вспоминать Махмуд, молодой врач с тяжелым взглядом и в чистой медицинской форме.

Боевики приказали согнать всех, кто есть в больнице, в западное крыло. И каждый раз спрашивали, кто среди пациентов военный.

"Мы понимали, что служащих казнят на месте. Парней, что были у нас, мы в первую очередь предупредили, и те спрятали под матрацы военную одежду. Боевики угрожали убить всех, если узнают, что мы скрываем солдат", — говорит врач, проходя мимо палат, где лежали раненые, и направляясь к помещениям, где он со своими коллегами просидел сутки в неведении.

Боевики осознали, что убивать гражданских сразу невыгодно, и рассчитывали использовать пленных в качестве живого щита, надеясь на подкрепление или на возможное отступление.

Надежда на спасение

"В какой-то момент мне показалось, что они даже не знают, где именно находятся. Их старший передал по рации, что они захватили госпиталь сердечно-сосудистой хирургии, который находится в другой части города (на берегу реки Евфрат)", — с улыбкой вспоминает врач.

Террористы не успели хорошо "закрепиться" в больнице до того, как началась операция правительственных сил и ополчения по освобождению крайне важного стратегического объекта.

"Вот здесь, на третьем и четвертом этажах, засела основная часть боевиков", — показывая на черные коридоры, рассказывает доктор Махмуд.

Два верхних этажа полностью выведены из строя и здесь нет электричества. В нескольких палатах разрушены внешние стены. В помещении, где, скорее всего, проводили разные процедуры, все выгорело дотла, кроме металлического каркаса кресла и двух стальных тележек. Здесь подорвался первый смертник, а в соседнем пролете у лестницы та же участь постигла и второго. Создается впечатление неприятного сценария, и поневоле оглядываешься, всматриваясь в сумрак больничного коридора, надеясь, что оттуда не выбежит зомби или что-то подобное, как это обычно бывает в фантазиях голливудских режиссеров.

"Бой был очень сильный и не прекращался ни на минуту. Боевики, пытаясь отбиваться, казалось, забыли про нас. Рано утром мы услышали голос, спрашивающий, где врачи и больные, и поняли, что это наши", — говорит Махмуд, активно жестикулируя, как это принято на Востоке.

Боец из отряда народного ополчения застал террористов врасплох и, поднявшись к заложникам на первый этаж под прикрытием подоспевших товарищей, отрезал крыло с людьми от боевиков, бежавших на верхние этажи.

Таким образом, по счастливой случайности военные обеспечили безопасный коридор и вывели мирных граждан в надежное место. Продолжив зачистку здания на вторые сутки после захвата, правительственная армия и ополченцы вернули контроль над больницей, ликвидировав всю банду ИГ*.

Работать стало тяжелей

Сейчас обстановка в больнице налаживается, однако по-прежнему катастрофически не хватает медикаментов, сотрудников, машин скорой помощи и запчастей для оборудования.

Мы с доктором Махмудом за действительно увлекательной беседой незаметно для меня подходим к кабинету главврача — доктора Гхалеба.

"Добрый день. Я надеюсь, вы смогли получить полную картину тех печальных дней и ознакомиться с последними изменениями. Вы были здесь в первый же день после взятия блокады, вам уже есть, с чем сравнивать", — протягивая руку, говорит доброжелательный седой хозяин кабинета.

Во время осады, по воспоминаниям главврача, были дни, когда не хватало даже банальных шприцев и обезболивающих. Отделение скорой помощи работало круглосуточно, хотя и там случались перебои с электричеством. Для обеспечения всего госпиталя электропитанием требуется около тысячи литров дизельного топлива, такое количество обеспечивать в условиях окружения было практически невозможно.

"Сейчас проблема с электричеством частично решена. Мы получаем необходимое топливо каждый день. Практически сразу наше правительство отправило нам медикаменты, потом и Россия с гуманитарной помощью прислала много недостающих препаратов", — объясняет нюансы главврач.

Но работать, по словам докторов, стало тяжелей: если раньше в скорую приезжали в день до десяти человек из-за отсутствия связи и возможности, то сегодня ежедневно в больницу привозят в десять раз больше больных. Открылось сообщение с рядом кварталов и поселений на окраине Дейр-эз-Зора. Больнице остро не хватает машин скорой помощи и специалистов.

"Негативно влияют и локальные моменты. Раньше не было бензина, и не было пострадавших в ДТП; есть машины, люди, слава Богу, могут привозить больных сами, но еще проблема из-за мин. Многих людей с окраин привозят с тяжелыми ранениями из-за подрывов на минах", — рассказывает о деталях работы Гхалеб.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Разрушенные этажи государственной больницы имени Асада, когда армия выбивала от террористов ИГ (запрещена в России) в мае 2016 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Разрушенные этажи государственной больницы имени Асада, когда армия выбивала от террористов ИГ (запрещена в России) в мае 2016

В настоящее время во всем Дейр-эз-Зор помимо больницы имени Асада работает еще лишь военный госпиталь. На весь город, более чем 80 тысяч населения, всего тринадцать врачей.

Город продолжает изо дня в день приходить в себя после трехлетней осады. На улицах ощутимо больше людей, в торговых палатках разнообразнее ассортимент.

Восточная и юго-восточная часть Дейр-эз-Зора по-прежнему под черными знаменами ИГ*, а жители освобожденных кварталов продолжают поступать в больницу с осколочными ранениями и контузиями от ежедневных хаотичных минометных обстрелов террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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