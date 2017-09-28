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Война в Сирии
Война в Сирии

Сутки под прицелом: врач рассказал о захвате ИГ* больницы в Дейр-эз-Зоре

10:2328.09.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПациент в государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия. Архивное фотоПациент в государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 28 сен — РИА Новости. Свет горит уже практически во всех корпусах государственной больницы имени Асада. Но два последних этажа главного здания, изъеденные пулями и крупными снарядами, до сих пор напоминают о событиях мая 2016 года.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* 14 мая 2016 года захватили главную больницу города. Оперирующий врач Махмуд рассказал корреспонденту РИА Новости подробности тех драматических дней.

Плохие условия

Больница имени Асада как во все дни осады, так и сейчас является единственным местом в Дейр-эз-Зоре, где есть минимальные возможности оказывать помощь мирному населению.

Разрушенные этажи государственной больницы в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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У въезда в отделение скорой помощи на асфальте — свежие следы от разрывов минометных снарядов. Еще две недели назад боевики целенаправленно обстреливали территорию медучреждения.

До снятия блокады людей здесь было немного, из персонала всего два врача и медсестры.

Многие больные не могли попросту добраться до скорой, также не было и связи, чтобы позвать на помощь. В городе отсутствовал транспорт, а машины вдоль улиц и сейчас стоят под толстым слоем пыли в ожидании дефицитного бензина.

В день нападения здесь находились до шестидесяти человек. Доктор Махмуд, дежуривший до утра в момент захвата, первым увидел вооруженных людей с длинными волосами и бородами без усов. Террористы пробирались уже по внутреннему двору главного здания, бледного солнечного света хватило хирургу для понимания последующего развития крайне трагических событий.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРазрушенные этажи государственной больницы имени Асада, когда армия выбивала от террористов ИГ (запрещена в России) в мае 2016
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Разрушенные этажи государственной больницы имени Асада, когда армия выбивала от террористов ИГ (запрещена в России) в мае 2016

Утро

"Не было еще шести утра, когда началась сильная перестрелка. Мы к автоматным очередям привыкшие, фронт проходил тут рядом в районе кладбищ, и поэтому никто не обратил внимания. Я хотел выйти забрать кое-какие вещи с заднего крыльца и увидел их", — вспоминает врач, не спеша проходя с гостем вдоль оживленных коридоров больницы.

Мохамед Ахмад из Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сейчас здесь людей не меньше, чем в любой другой городской лечебнице. Люди с уставшими лицами и потерянными взглядами бегают с бумагами и снимками из кабинета в кабинет.

"Вот у этой лестницы я встретился с одним из террористов лицом к лицу, и он направил на меня автомат. До этого момента я успел связаться с полицией и предупредить о захвате. Мы вообще не знали, что происходит, и казалось, что город пал и это конец", — продолжает вспоминать Махмуд, молодой врач с тяжелым взглядом и в чистой медицинской форме.

Боевики приказали согнать всех, кто есть в больнице, в западное крыло. И каждый раз спрашивали, кто среди пациентов военный.

"Мы понимали, что служащих казнят на месте. Парней, что были у нас, мы в первую очередь предупредили, и те спрятали под матрацы военную одежду. Боевики угрожали убить всех, если узнают, что мы скрываем солдат", — говорит врач, проходя мимо палат, где лежали раненые, и направляясь к помещениям, где он со своими коллегами просидел сутки в неведении.

Боевики осознали, что убивать гражданских сразу невыгодно, и рассчитывали использовать пленных в качестве живого щита, надеясь на подкрепление или на возможное отступление.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВ государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия

Надежда на спасение

Ирина Ассаф и ее муж Ибрагим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"В какой-то момент мне показалось, что они даже не знают, где именно находятся. Их старший передал по рации, что они захватили госпиталь сердечно-сосудистой хирургии, который находится в другой части города (на берегу реки Евфрат)", — с улыбкой вспоминает врач.

Террористы не успели хорошо "закрепиться" в больнице до того, как началась операция правительственных сил и ополчения по освобождению крайне важного стратегического объекта.

"Вот здесь, на третьем и четвертом этажах, засела основная часть боевиков", — показывая на черные коридоры, рассказывает доктор Махмуд.

Два верхних этажа полностью выведены из строя и здесь нет электричества. В нескольких палатах разрушены внешние стены. В помещении, где, скорее всего, проводили разные процедуры, все выгорело дотла, кроме металлического каркаса кресла и двух стальных тележек. Здесь подорвался первый смертник, а в соседнем пролете у лестницы та же участь постигла и второго. Создается впечатление неприятного сценария, и поневоле оглядываешься, всматриваясь в сумрак больничного коридора, надеясь, что оттуда не выбежит зомби или что-то подобное, как это обычно бывает в фантазиях голливудских режиссеров.

Сирийская армия в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
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"Бой был очень сильный и не прекращался ни на минуту. Боевики, пытаясь отбиваться, казалось, забыли про нас. Рано утром мы услышали голос, спрашивающий, где врачи и больные, и поняли, что это наши", — говорит Махмуд, активно жестикулируя, как это принято на Востоке.

Боец из отряда народного ополчения застал террористов врасплох и, поднявшись к заложникам на первый этаж под прикрытием подоспевших товарищей, отрезал крыло с людьми от боевиков, бежавших на верхние этажи.

Таким образом, по счастливой случайности военные обеспечили безопасный коридор и вывели мирных граждан в надежное место. Продолжив зачистку здания на вторые сутки после захвата, правительственная армия и ополченцы вернули контроль над больницей, ликвидировав всю банду ИГ*.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПациенты в государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Пациенты в государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия

Работать стало тяжелей

Бойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эс-Зора. 15 сенября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сейчас обстановка в больнице налаживается, однако по-прежнему катастрофически не хватает медикаментов, сотрудников, машин скорой помощи и запчастей для оборудования.

Мы с доктором Махмудом за действительно увлекательной беседой незаметно для меня подходим к кабинету главврача — доктора Гхалеба.

"Добрый день. Я надеюсь, вы смогли получить полную картину тех печальных дней и ознакомиться с последними изменениями. Вы были здесь в первый же день после взятия блокады, вам уже есть, с чем сравнивать", — протягивая руку, говорит доброжелательный седой хозяин кабинета.

Во время осады, по воспоминаниям главврача, были дни, когда не хватало даже банальных шприцев и обезболивающих. Отделение скорой помощи работало круглосуточно, хотя и там случались перебои с электричеством. Для обеспечения всего госпиталя электропитанием требуется около тысячи литров дизельного топлива, такое количество обеспечивать в условиях окружения было практически невозможно.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВ государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия

Мальчик из Дейр-эз-Зора, Сирия
© Фото : Sputnik Arabic
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"Сейчас проблема с электричеством частично решена. Мы получаем необходимое топливо каждый день. Практически сразу наше правительство отправило нам медикаменты, потом и Россия с гуманитарной помощью прислала много недостающих препаратов", — объясняет нюансы главврач.

Но работать, по словам докторов, стало тяжелей: если раньше в скорую приезжали в день до десяти человек из-за отсутствия связи и возможности, то сегодня ежедневно в больницу привозят в десять раз больше больных. Открылось сообщение с рядом кварталов и поселений на окраине Дейр-эз-Зора. Больнице остро не хватает машин скорой помощи и специалистов.

"Негативно влияют и локальные моменты. Раньше не было бензина, и не было пострадавших в ДТП; есть машины, люди, слава Богу, могут привозить больных сами, но еще проблема из-за мин. Многих людей с окраин привозят с тяжелыми ранениями из-за подрывов на минах", — рассказывает о деталях работы Гхалеб.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинРазрушенные этажи государственной больницы имени Асада, когда армия выбивала от террористов ИГ (запрещена в России) в мае 2016
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Разрушенные этажи государственной больницы имени Асада, когда армия выбивала от террористов ИГ (запрещена в России) в мае 2016

Сирийская армия на юге Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В настоящее время во всем Дейр-эз-Зор помимо больницы имени Асада работает еще лишь военный госпиталь. На весь город, более чем 80 тысяч населения, всего тринадцать врачей.

Город продолжает изо дня в день приходить в себя после трехлетней осады. На улицах ощутимо больше людей, в торговых палатках разнообразнее ассортимент.

Восточная и юго-восточная часть Дейр-эз-Зора по-прежнему под черными знаменами ИГ*, а жители освобожденных кварталов продолжают поступать в больницу с осколочными ранениями и контузиями от ежедневных хаотичных минометных обстрелов террористов.

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