Российские военные доставили в Дейр-эз-Зор первую партию лекарств

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 28 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в четверг доставили партию лекарств в недавно освобожденный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам сотрудник ЦПВС, майор медицинской службы Владимир Корзоватых.

"Сегодня нам удалось доставить первую партию лекарств. Это наиболее важные сейчас здесь препараты. Это, соответственно, антибиотики, жаропонижающие средства, лекарства для лечения сердечно-сосудистой системы, а также лекарства для самых маленьких жителей этого города", — уточнил он.

По словам представителя ЦПВС, очередную партию медикаментов военные привезут в город на следующей неделе. "Вместе с колонной гуманитарной помощи приедут и российские врачи", — отметил он.

Одна больница на весь город

В Дейр-эз-Зоре осталась лишь одна действующая больница. До войны она была крупнейшим медицинским учреждением в одноименной провинции. Сейчас больница переполнена, а работают в ней всего три врача, рассказал главный врач Мухамед Мустафа. "Очень сложная ситуация в Дейр-эз-Зоре сейчас. Террористы вокруг, ИГ*, они окружили город. Поэтому нет лекарств, и много трудностей помимо этого", — добавил он.

По словам главного врача, раненых в больницу доставляют каждый час. Большая часть пациентов имеет осколочные ранения, полученные при минометных обстрелах. При этом в городе не работает водопровод, а электричество подают в больницу лишь на несколько часов в день. "У нас практически ничего нет. Нужны антибиотики, обезболивающие, сердечные препараты", — добавил врач.

Сирийские войска развивают наступление в окрестностях города при поддержке ВКС России. Боевики уже отброшены от Дейр-эз-Зора на расстояние 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат. Тем не менее, они продолжают обстреливать жилые кварталы из минометов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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