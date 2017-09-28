Российские военные доставили в Дейр-эз-Зор первую партию лекарств

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 28 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в четверг доставили партию лекарств в недавно освобожденный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам сотрудник ЦПВС, майор медицинской службы Владимир Корзоватых.
По словам представителя ЦПВС, очередную партию медикаментов военные привезут в город на следующей неделе. "Вместе с колонной гуманитарной помощи приедут и российские врачи", — отметил он.
Одна больница на весь город
В Дейр-эз-Зоре осталась лишь одна действующая больница. До войны она была крупнейшим медицинским учреждением в одноименной провинции. Сейчас больница переполнена, а работают в ней всего три врача, рассказал главный врач Мухамед Мустафа. "Очень сложная ситуация в Дейр-эз-Зоре сейчас. Террористы вокруг, ИГ*, они окружили город. Поэтому нет лекарств, и много трудностей помимо этого", — добавил он.
Сирийские войска развивают наступление в окрестностях города при поддержке ВКС России. Боевики уже отброшены от Дейр-эз-Зора на расстояние 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат. Тем не менее, они продолжают обстреливать жилые кварталы из минометов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>