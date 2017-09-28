США рассказали о размерах гуманитарной помощи Сирии в 2017 году

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. США в 2017 финансовом году выделили более 1,4 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи Сирии, заявил журналистам на брифинге представитель американской администрации.

По словам чиновника, США продолжают оставаться "лидером в предоставлении гуманитарной помощи" странам во всем мире. По его словам, всего за 2017 финансовый год было выделено семь миллиардов долларов на эти цели.

"За 2017 финансовый год США выделили более 1,4 миллиардов долларов на оказание гумпомощи для Сирии и более 581 миллионов для Ирака. Около 95 миллионов долларов было выделено для оказание помощи перемещенным лицам в Бирме", — отметил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В ходе шестого раунда переговоров в Астане РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.

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