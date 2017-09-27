Де Мистура намерен созвать новый раунд переговоров по Сирии до ноября

ООН, 27 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура намерен созвать очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве не позднее начала ноября, таким образом он дал правительству и оппозиции около месяца на подготовку к участию в консультациях без предварительных условий.

"Я хочу подтвердить намерение созвать восьмой раунд межсирийских переговров в Женеве, в течение месяца. Точная дата еще будет определена: это будет не позже конца октября или начала ноября", — заявил Де Мистура на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также призвал обе стороны конфликта "реально и ответственно оценит ситуацию", "и серьезно подготовиться к участию в женевских переговорах без предварительных условий".

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