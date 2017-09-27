Российские военнослужащие провели четыре гуманитарные акции в Сирии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии провели четыре очередные гуманитарные акции, в ходе которых мирным жителям выданы продукты питания и оказана медицинская помощь, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

"Жителям городов Умм-Эс-Эль-Кибли (провинция Хомс), Алькатар, Аяшия, Дейр-Эль-Джамаль (провинция Алеппо) и Эс-Сувейда доставлено и выдано 14 тонн продовольственных наборов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается совместная работа с комитетами национального примирения зон деэскалации по "нормализации обстановки и созданию благоприятных условий в восстановлении социально-значимых объектов разрушенной инфраструктуры".

"В целях возвращения внутриперемещенных жителей Сирии в свои дома комитетом координации и управления совместно с земельным комитетом провинции Алеппо завершается проверка наличия у местных жителей документов на право земельной собственности. С начала данной работы проверено 149 домов в 36 населенных пунктах", — добавили в центре.

Также отмечается, что в населенном пункте Рас-эн-Нурия провинции Эль-Кунейтра отремонтирована школа на 260 учеников.