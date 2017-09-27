Движение национального обновления хочет участвовать в переговорах по Сирии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сирийское Движение национального обновления хотело бы участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в САР, заявил его глава Обейд Наххас.

"Право всех сирийцев — сесть за стол переговоров, и мы хотели бы быть частью этого политического процесса", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Наххаса, движение не принадлежит ни к одной из коалиций. "Мы достаточно близки с разными движениями, отрядами, мы близки к московской и каирской группе… Необходимо говорить со всеми, чтобы честно и откровенно обсуждать с ними все вопросы, должна быть полемика", — сказал он.

Что касается одного из основных для всех сирийских оппозиционеров вопроса о судьбе президента Башара Асада, то глава движения сообщил, что "это не первая проблема, которую надо обсуждать на переговорах, в том числе международных". "Требования, чтобы Асад ушел, эти разговоры не сопровождались фактической работой по его уходу", — сказал Наххас.

Он сообщил также, что Движение национального обновления выступает за демократические преобразования в Сирии.

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