Богданов и Рамзи обсудили дальнейшее развитие сирийских переговоров

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи возможность перевода переговоров в Женеве в формат прямых межсирийских консультаций, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи.

"Особое внимание было уделено подготовке к очередному этапу межсирийских консультаций под эгидой ООН в Женеве и возможности перевода их в формат прямых межсирийских переговоров между делегацией правительства САР и делегацией от оппозиции", — говорится в комментарии МИД.

В МИД РФ также отметили, что стороны подтвердили общее понимание, что астанинский формат по Сирии не подменяет, а дополняет и подкрепляет женевский процесс.

"При этом подчеркивалось, что итоги шестой Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября, завершившей процесс создания четырех зон деэскалации в САР, создают благоприятные условия для межсирийских контактов в Женеве под эгидой ООН и придания им инклюзивного характера, а также для наращивания гуманитарного содействия населению Сирии", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.