Ракетами по "ан-Нусре"*: опубликовано видео удара по боевикам в Идлибе

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Появилось видео ракетного удара по террористам в Идлибе, в результате которого российские ВКС ликвидировали пятерых главарей "Джебхат ан-Нусры"*.

Во время авианалета погибли начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 боевика.

В Минобороны рассказали, что разведке удалось выяснить место проведения и дату совещания полевых командиров недалеко от города Идлиб. После подтверждения полученной информации из других источников по террористам нанесли удар.

Российским ВКС также удалось уничтожить склады с боеприпасами и техникой террористов.

Наступление "ан-Нусры"*

На прошлой неделе боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* атаковали позиции сирийской армии севернее и северо-восточнее города Хама.

Наступление сопровождалось мощными огневыми ударами с использованием танков и боевых машин пехоты. Боевикам удалось продвинуться вглубь обороны правительственных войск на 12 километров.

Позднее сирийская армия при поддержке российских ВКС перешла в контрнаступление и вернула свои позиции.

Параллельно террористы начали наступление на подразделение российской военной полиции на наблюдательном пункте, развернутом в зоне деэскалации "Идлиб". В окружении террористов оказались 29 военных. Трое россиян получили ранения.

Военные в течение нескольких часов отражали атаки вместе с бойцами племени муали, которое подписало соглашение о прекращении боевых действий.

Однако в результате совместных действий российских ВКС и группы деблокирования россиянам удалось прорвать кольцо окружения и выйти в подконтрольные правительственным войскам районы.

Зона деэскалации в Идлибе

Провинция Идлиб является одной из четырех зон деэскалации в Сирии. Договор о прекращении огня действует также к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Мониторинг в Идлибе должны вести Иран, Россия и Турция, а в остальных зонах — российская военная полиция. Конкретные места размещения могут определить страны-гаранты.

Такие договоренности были достигнуты в ходе шестого раунда переговоров по Сирии в Астане. Зоны деэскалации являются временной мерой, действующей полгода. Россия считает, что завершение этапа создания зон деэскалации позволит достичь полного прекращению огня в Сирии.

Однако, несмотря на действующую договоренность о прекращении боевых действий в районе "Идлиба", атаки боевиков продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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