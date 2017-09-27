В МИД обеспокоены возможным сотрудничеством сирийской оппозиции с ИГ*

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия озабочена тем, что "Сирийская свободная армия" (ССА) свободно себя чувствует в районах, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство"*, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы действительно озабочены тем, что так называемая "Свободная сирийская армия" при поддержке американского военного персонала достаточно фривольно, свободно себя ощущает в районах, которые считаются районами, контролируемыми запрещенной у нас организацией ИГИЛ*", — сказал он журналистам.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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