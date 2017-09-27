В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел пять гуманитарных акций. Так, в населенном пункте Умм-эс-Сардж-эль-Кибли провинции Хомс местному населению выдано две тонны продуктов питания, в населенных пунктах Аяшия, Дейр-эль-Джамаль и Кафер-Найя провинции Алеппо местному населению выдали 48 тонн продукты питания. Кроме того, в населенном пункте Эс-Сувейда провинции Эс-Сувейда жителям выдали 7,1 тонны продуктов питания.
По данным Минобороны, медицинская помощь в течение суток оказана 180 жителям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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