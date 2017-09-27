В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — два, Хомс — три, Дамаск — восемь, Эс-Сувейда — два. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений в провинциях: Алеппо — одно, Идлиб — девять, Хама — одно, Дамаск — три", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел пять гуманитарных акций. Так, в населенном пункте Умм-эс-Сардж-эль-Кибли провинции Хомс местному населению выдано две тонны продуктов питания, в населенных пунктах Аяшия, Дейр-эль-Джамаль и Кафер-Найя провинции Алеппо местному населению выдали 48 тонн продукты питания. Кроме того, в населенном пункте Эс-Сувейда провинции Эс-Сувейда жителям выдали 7,1 тонны продуктов питания.

По данным Минобороны, медицинская помощь в течение суток оказана 180 жителям.