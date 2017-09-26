Позиции ИГ* в Сирии, пораженные ВКС РФ, были вне населенных пунктов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Все пораженные в Сирии цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и сил "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что на представленных свежих фотоматериалах аэрофотосъемки районов Дейр-эз-Зора можно видеть эти объекты.
"В интересах обеспечения безопасности американских военнослужащих и бойцов курдских формирований мы не указываем координаты расположения этих опорных пунктов", — добавил официальный представитель МО РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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