Позиции ИГ* в Сирии, пораженные ВКС РФ, были вне населенных пунктов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Все пораженные в Сирии цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и сил "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Удары по объектам ИГИЛ* в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Особо подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сирийских демократических сил", расположенных в подконтрольных ИГИЛ* районах", — сказал он.

Конашенков отметил, что на представленных свежих фотоматериалах аэрофотосъемки районов Дейр-эз-Зора можно видеть эти объекты.

"В интересах обеспечения безопасности американских военнослужащих и бойцов курдских формирований мы не указываем координаты расположения этих опорных пунктов", — добавил официальный представитель МО РФ.