Минобороны РФ и замспецпредставителя ООН обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Представитель Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин и заместитель спецпредставителя ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи обсудили во вторник в Москве ситуацию в САР и гуманитарное взаимодействие, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Двадцать шестого сентября в Москве состоялась встреча заместителя начальника ГУ МВС генерал-майора Евгения Ильина и заместителя специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи. В ходе встречи были обсуждены ситуация в Сирии, а также перспективы наращивания гуманитарного взаимодействия между ООН и Минобороны России", — говорится в сообщении.

В ходе встречи была отмечена важность результатов, достигнутых в ходе шестой Международной встречи по Сирии в Астане. Подчеркивается, что создание и нормальное функционирование зон деэскалации обеспечивает условия для всеобъемлющего процесса политического урегулирования внутрисирийского конфликта.

"Представитель Минобороны России проинформировал о деятельности комитетов национального примирения в зонах деэскалации, призвал к наращиванию гуманитарной помощи со стороны ООН, а также содействию организации в послевоенном восстановлении страны", — добавляется в релизе.

Сообщается, что встреча прошла в конструктивном духе, контакты представителей Минобороны России и ООН будут продолжены.