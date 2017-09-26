Москва призывает к объективному расследованию химических атак в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва призывает к объективному и неполитизированному расследованию химических атак в Сирии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Мы категорически против применения химического оружия кем бы то ни было, но расследование должно проводиться объективно и профессионально, а не выполнять какие-то политические задачи", — сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.