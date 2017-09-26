В МИД следят за расследованием химатаки в сирийском Хан-Шейхуне

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ситуация с безопасностью под Хан-Шейхуном в Сирии позволяет экспертам ОЗХО посетить эту область для расследования химатаки, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Мы очень внимательно следим за этой ситуацией, участвуем в попытках установить истину. Могу сказать, что в настоящий момент весь массив имеющихся у нас данных объективно указывает на террористов. Судя по всему, произвели подрыв взрывного устройства с зарином непосредственно на земле в провокационных целях, потому что знали, что обвинения последуют в адрес Дамаска", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, "никаких признаков того, что там была авиационная бомба, не найдено". "А характер воронки, сам кратер однозначно указывает, по мнению некоторых специалистов, что это не авиационная бомба, а наземная. К такому же выводу пришли американские военные эксперты", — отметил Ульянов.

Ульянов подчеркнул, что за время, прошедшее с событий в Хан-Шейхуне, ни одно из подразделений ОЗХО так и не посетило ни Хан-Шейхун, ни Шайрат.

"Ситуация в сфере безопасности позволяет выехать в этот район. Но все равно остается без ответа, почему они не посетили Шайрат", — подчеркнул Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.