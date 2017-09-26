Россия напомнила о соблюдении Сирией обязательств по ликвидации химоружия

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Нет ни одного случая нарушения Дамаском своих обязательств в рамках ликвидации химического арсенала, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"На самом деле, ни одного нарушения Сирией нет, никто никогда не находил никаких химических веществ, утаенных от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", — сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что ряд стран используют химическое досье в качестве инструмента "достижения политических целей, в качестве средства давления на Дамаск", результатом чего стал раскол в ОЗХО.

По словам Ульянова, специалисты совместного механизма ООН и ОЗХО по Сирии уже несколько лет не выезжают в этот регион, и так, по его мнению, расследования не ведутся.