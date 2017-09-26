В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции: в населенном пункте Дейр-эль-Фардис провинции Хомс местному населению выдано шесть тонн продуктов питания, в населенных пунктах Телль-Рифъат и Дейр-эль-Джамаль провинции Алеппо — три тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 24 местным жителям.
Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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