В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях: Хомс – три, Дамаск – пять, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений в провинциях: Дамаск – 11, Деръа – два, Идлиб – четыре, Хомс – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции: в населенном пункте Дейр-эль-Фардис провинции Хомс местному населению выдано шесть тонн продуктов питания, в населенных пунктах Телль-Рифъат и Дейр-эль-Джамаль провинции Алеппо — три тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 24 местным жителям.

По линии ООН проведены два гуманитарных конвоя. В населенные пункты Эт-Тайиба и Телль-Гехаб провинции Деръа доставлены продукты питания и медикаменты, общий вес груза – 115 тонн.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.