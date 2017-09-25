Ливан хочет как можно быстрее отправить сирийских беженцев на родину

ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Ливан призывает как можно быстрее организовать отправку сирийских беженцев на родину и не намерен ждать, пока они решат вернуться сами, заявил президент Ливана Мишель Аун после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Что касается сирийских мигрантов в Ливане, я обратил внимание президента Макрона на срочную необходимость организовать их возвращение в свою страну, особенно учитывая, что в большинстве районов, откуда они прибыли, в настоящее время безопасно. Мы не хотим ждать их добровольного возвращения, у них нет статуса политических беженцев, они просто бежали от ужасов войны", — сказал Аун, выступая перед журналистами.

Он отметил, что условия жизни мигрантов не соответствуют нормам, несмотря на помощь со стороны властей Ливана. Для отправки сирийцев на родину Аун призвал, в частности, использовать средства, выделяемые ООН для обеспечения работы временных лагерей на территории Ливана.