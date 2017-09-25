Лавров отметил положительную динамику ситуации в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на приеме в МИД России по случаю мусульманского нового года. 25 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на приеме в МИД России по случаю мусульманского нового года. 25 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Обнадеживает положительная динамика ситуации в Сирии, созданы усилия для окончательной ликвидации террористического очага, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обнадеживает положительная динамика развития ситуации в Сирии. Начатый нами при участии Турции и Ирана астанинский процесс позволил выйти на договоренности, в результате которых созданы четыре зоны деэскалации, в том числе на юге с участием Иордании и США. В них существенно снижен уровень насилия, начинается восстановление разрушенных объектов и социально-экономической инфраструктуры. Созданы условия для скорейшей окончательной ликвидации террористического очага, для установления мира на всей территории Сирии",- сказал Лавров.

Как заявил министр, накануне возобновления женевских переговоров по Сирии Россия приветствует усилия Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции.