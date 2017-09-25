Белоруссия отправила в Сирию гумпомощь на сумму более 250 тысяч долларов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Белоруссия отправила в Сирию гуманитарную помощь на сумму более 275 тысяч долларов, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Белорусская гуманитарная помощь отправлена в Сирию. Погрузка груза в контейнеры состоялась сегодня на городской товарной станции Колядичи. Общая стоимость материальных ценностей для оказания помощи — 533,4 тысячи белорусских рублей (около 275,6 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в Сирию отправили продукты питания, детскую одежду и обувь, а также технические средства. Кроме этого, в состав гуманитарного груза вошли три самосвала МАЗ. Гуманитарную помощь в сирийский порт Латакия (Сирия) планируется доставить в течение месяца, затем он будет распределен среди населения.

По данным Минобороны Белоруссии, МЧС республики более 50 раз осуществляло доставку гуманитарного груза в различные страны. Решение об оказании гуманитарной помощи Сирии предусмотрено постановлением Совета министров от 8 августа. Возмещение стоимости отпущенных материальных ценностей, а также транспортных, командировочных и других расходов, связанных с доставкой гуманитарной помощи, будет осуществлено из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.