Путин и Роухани высоко оценили итоги шестой встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора в понедельник дали высокую оценку итогам шестой Международной встречи по Сирии в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении текущей обстановки в Сирии дана высокая оценка итогам шестой Международной встречи в Астане (14-15 сентября с.г.), прежде всего в части формирования четырех зон деэскалации. С обеих сторон выражена готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса, в частности путем укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса и продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве", — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В ходе шестого раунда переговоров в Астане РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.

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