Российские военные развернули мобильный медицинский пункт в Алеппо

ТЕЛЛЬ-АСУС (Сирия), 25 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в понедельник развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам начальник медицинского отряда специального назначения Антон Смирнов.

"На сегодняшний день, как показала практика работы в данном районе, большая часть пациентов — это люди с обезвоживанием, это инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта. Многие дети болеют ангиной. К нам привозят много детей и пожилых людей", — сказал он.

Ближайшая больница расположена в двадцати километрах от поселка, в котором сейчас нет даже аптеки. "Поэтому каждому обратившемуся выдаем набор из самых необходимых лекарств", — пояснил Смирнов.

Когда поселок контролировали боевики "Исламского государства"*, они насильно удерживали жителей в Телль-Асусе.

"Боевики издевались над нами. Жаль, что мы не успели оказать ребенку помощь вовремя. Без их разрешения нельзя было пойти куда-то", — рассказала местная жительница Муне Масшабе, у пятилетней внучки которой отказали ноги после издевательств террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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