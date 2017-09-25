Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский поселок

ТЕЛЛЬ-АСУС (Сирия), 25 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в понедельник доставили более двух тонн гуманитарной помощи в поселок Телль-Асус в сирийской провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сослан Цебоев.
По словам Цебоева, в ближайшее время из Новороссийска в Сирию будет доставлено четыре тысячи тонн строительных материалов и техники.
"Для восстановления пострадавших от войны районов Сирии морским транспортом доставят десятки единиц строительной техники, тысячи тонн труб, стройматериалов и оборудования, сотни километров кабеля", — уточнил представитель ЦПВС.
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