Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский поселок

ТЕЛЛЬ-АСУС (Сирия), 25 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в понедельник доставили более двух тонн гуманитарной помощи в поселок Телль-Асус в сирийской провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сослан Цебоев.

"Сел много бедных, мы с местными властями ездим, заранее выбираем населенный пункт. Смотрим, как люди живут, кто недавно вернулся в свои дома. Потом везем туда гуманитарную помощь. Сегодня более двух тонн привезли", — сказал он.

По словам Цебоева, в ближайшее время из Новороссийска в Сирию будет доставлено четыре тысячи тонн строительных материалов и техники.

"Для восстановления пострадавших от войны районов Сирии морским транспортом доставят десятки единиц строительной техники, тысячи тонн труб, стройматериалов и оборудования, сотни километров кабеля", — уточнил представитель ЦПВС.

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