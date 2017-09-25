Режим зон деэскалации в Сирии должен стать временным, считают в Китае

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Установление зон деэскалации в Сирии может положительно сказаться на ускорении процесса политического урегулирования продолжающегося конфликта, однако оно должно быть временным и не должно вести к разделению страны, заявил спецпосланник правительства Китая по САР Се Сяоянь.

"Соглашение соответствующих сторон по созданию зон деэскалации является отражением сильного стремления международного сообщества к тому, чтобы все стороны конфликта постарались разрешить имеющиеся противоречия и тем самым ускорить процесс политического урегулирования", — приводит слова Се Сяояня агентство Синьхуа.

При этом он подчеркнул, что "установление зон деэскалации должно быть временным и не должно вести к разделению Сирии". "Независимость, суверенитет и территориальную целостность Сирии необходимо уважать и защищать", — добавил он.

Спецпосланник КНР также выразил надежду, что в ходе очередного раунда женевских переговоров, намеченных на октябрь, международное сообщество вновь совместно призовет стороны сирийского конфликта оставаться приверженными политическому урегулированию в стране. Это, по его словам, поможет сохранить уже имеющиеся в этой области достижения, а также добиться нового консенсуса по различным вопросам между сторонами.

"Мы отметили, что некоторые страны скорректировали свою позицию по сирийскому вопросу. На мой взгляд, это представляет хорошую возможность продвинуть вперед политическое урегулирование", — добавил Се Сяоянь.

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