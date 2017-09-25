Режим зон деэскалации в Сирии должен стать временным, считают в Китае

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Установление зон деэскалации в Сирии может положительно сказаться на ускорении процесса политического урегулирования продолжающегося конфликта, однако оно должно быть временным и не должно вести к разделению страны, заявил спецпосланник правительства Китая по САР Се Сяоянь.
"Соглашение соответствующих сторон по созданию зон деэскалации является отражением сильного стремления международного сообщества к тому, чтобы все стороны конфликта постарались разрешить имеющиеся противоречия и тем самым ускорить процесс политического урегулирования", — приводит слова Се Сяояня агентство Синьхуа.
При этом он подчеркнул, что "установление зон деэскалации должно быть временным и не должно вести к разделению Сирии". "Независимость, суверенитет и территориальную целостность Сирии необходимо уважать и защищать", — добавил он.
"Мы отметили, что некоторые страны скорректировали свою позицию по сирийскому вопросу. На мой взгляд, это представляет хорошую возможность продвинуть вперед политическое урегулирование", — добавил Се Сяоянь.
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