Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Сообщается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 1, Хама – 4, Дамаск – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Алеппо — 1, Идлиб – 3, Хама – 1", — говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте оборонного ведомства России.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводил. Однако была проведена одна гуманитарная акция по линии ООН — в населенный пункт Модиара провинции Дамаск доставлены продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности. Их общий вес равен 225 тоннам. Медицинскую помощь за сутки получили 60 местных жителей.

*Террористическая организация, запрещена в России

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