Число присоединившихся к перемирию в Сирии группировок выросло до 234

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности перемирию в Сирии, увеличилось до 234, сообщает Минобороны РФ.
Помимо этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались, их число остается без изменений и равно 2235.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>