Число присоединившихся к перемирию в Сирии группировок выросло до 234

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности перемирию в Сирии, увеличилось до 234, сообщает Минобороны РФ.

"В течение суток подписан один заявочный лист с лидером незаконного вооруженного формирования (НВФ), действующим в зоне деэскалации №1. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 234", — говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте оборонного ведомства России.

Помимо этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались, их число остается без изменений и равно 2235.

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