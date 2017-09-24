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Война в Сирии
Война в Сирии

Глава МИД Сирии заявил о скорой победе над терроризмом

01:3424.09.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фотоФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Победа над терроризмом в Сирии близка, заявил глава МИД Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало возможным после освобождения Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора, подчеркнул министр.

"Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению", — сказал глава дипломатического ведомства.

Усилия по национальному примирению

Турецкие войска . Архивное фото
© AFP 2017 / Nazeer al-Khatib
Эксперт объяснил, что может означать переброска турецких войск к Сирии
Сирийские власти намерены интенсифицировать усилия по национальному примирению в стране, заявил Муаллем. "Сирийское правительство намерено продолжать и расширять процессы национального примирения в тех случаях, когда это возможно", — сказал он.

Успех процессов по достижению национального примирения позволил десяткам тысяч сирийских беженцев вернуться в свои районы, отметил глава МИД. "Это наилучший способ вернуть стабильность", — уверен Муаллем.

Дамаск не потерпит нарушений целостности страны

Вылет МиГ-29СМТ российской авиагруппы в Сирии на боевое задание. 13 сентября 2017
© Фото : Минобороны России
Депутат ГД рассказал, когда российские военные должны покинуть Сирию
Сирия будет придерживаться договоренностей о зонах деэскалации, заверил глава внешнеполитического ведомства САР, подчеркнув при этом, что страна не оставит без ответа нарушения с другой стороны и не потерпит нарушений суверенитета.

"Сирия оставляет за собой право на ответные меры в случае нарушений с другой стороны", — заявил Муаллем. Он отметил, что зоны деэскалации "являются временной мерой и не могут использоваться для нарушения территориальной целостности".

Успехи в борьбе с ИГ*

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Клинцевич напомнил, кто определяет сроки операции ВКС в Сирии
Свыше 87 процентов территории Сирии уже освободили от боевиков "Исламского государства"*, следует из инфографики российского Министерства обороны, размещенной на сайте газеты  "Красная звезда" — официального издания военного ведомства.

Единственным крупным районом, остающимся под контролем ИГ*, является долина реки Евфрат. Однако бойцы сирийской армии при поддержке ВКС за несколько недель достигли значительных успехов по освобождению ее от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным ООН, погибли свыше 200 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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