Клинцевич напомнил, кто определяет сроки операции ВКС в Сирии

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сроки проведения операции ВКС РФ в Сирии определяет верховный главнокомандующий, исходя из решения поставленных задач, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

В субботу парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, заседание было созвано накануне намеченного на 25 сентября референдума о независимости в Иракском Курдистане.

Клинцевич отметил, что в России сроки военной операции за рубежом определяет верховный главнокомандующий.

"В соответствии с конституцией РФ Совет Федерации дал президенту РФ согласие на использование вооруженных сил РФ за рубежом. Речь шла о Сирии, руководство которой обратилось к России за помощью в борьбе с терроризмом", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что "сроки проведения операции ВКС РФ в Сирии определяет верховный главнокомандующий РФ, исходя из решения поставленных задач".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>