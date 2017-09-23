Генсек ООН поблагодарил Казахстан за астанинский процесс

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 15 сентября 2017

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 15 сентября 2017

АЛМА-АТА, 23 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном, в том числе в сфере ядерного разоружения, реализации Парижского соглашения по климату, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, предотвращения терроризма, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов "на полях" сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

"Полностью поддерживаем астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время", — сказал Гутерреш, которого цитирует пресс-служба МИД Казахстана.

Во встрече также участвовали специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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