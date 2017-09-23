Сирия намерена наращивать усилия по национальному примирению

Плавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор

Плавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор

ООН, 23 сен — РИА Новости. Сирийское правительство намерено наращивать усилия по национальному примирению в разных регионах страны, которые уже позволили многим сирийцам вернуться к нормальной жизни, заявил глава МИД Арабской Республики Валид Муаллем.

"Сирийское правительство намерено продолжать и расширять процессы национального примирения в тех случаях, когда это возможно", — сказал Муаллем, выступая в субботу на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, успех процессов национального примирения на местах позволил десяткам тысяч сирийских беженцев вернуться в свои районы, помог значительно улучшить условия жизни многих сирийцев. "Это наилучший способ облегчить страдания сирийцев и вернуть стабильность", — добавил он.

Муаллем также напомнил, что в результате амнистий, который неоднократно объявлял сирийский президент Башар Асада, многие боевики сложили оружие и вернулись к мирной жизни.

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